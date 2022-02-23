ОСТАННІ НОВИНИ

Бойовики вбили українського військового на Донбасі

Ірина Марчук

|

У середу, 23 лютого, внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув військовослужбовець,  ще один – отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

Станом на 17:00, 23 лютого російські окупаційні війська 59 разів порушили режим «тиші» на Донбасі, при цьому 54 рази застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, один український захисник загинув, ще один – поранений.

Противник задіяв реактивні артилерійські системи калібру 122 мм, озброєння танків, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, у середу, 23 лютого, бойовики на Донбасі обстріляли дитсадок у Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. У цей час четверо дітей ховалися у підвалі разом із вихователями. Згодом батьки забрали своїх дітей.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів