Бойовики вбили українського військового на Донбасі

У середу, 23 лютого, внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув військовослужбовець, ще один – отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

Станом на 17:00, 23 лютого російські окупаційні війська 59 разів порушили режим «тиші» на Донбасі, при цьому 54 рази застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, один український захисник загинув, ще один – поранений.

Противник задіяв реактивні артилерійські системи калібру 122 мм, озброєння танків, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, у середу, 23 лютого, бойовики на Донбасі обстріляли дитсадок у Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. У цей час четверо дітей ховалися у підвалі разом із вихователями. Згодом батьки забрали своїх дітей.

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