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На Донбасі бойовики обстріляли ще один дитячий садок

Анастасія Диняк

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Російські війська обстріляли дитячий садок в Зеленопіллі на Луганщині та будинок в Миколаївці. Поранено мирну жительку. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

На момент обстрілу в дитсадку знаходилися четверо дітей та вихователька. Усі встигли заховатися в підвалі,  згодом дітей забрали батьки.

Окрім того, під час обстрілів в Зеленопіллі було пошкоджено житловий будинок, де перебувало літнє подружжя. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

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У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду постраждала мирна жителька. Про її стан не повідомляють.

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Загалом, станом на 17:00 23 лютого, російські окупаційні війська відкрили вогонь 59 разів, з яких 54 рази застосували важке озброєння. Внаслідок обстрілів один військовий загинув. Ще один поранений.

Нагадаємо, зранку 17 лютого російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Станицю Луганську на Луганщині. Один зі снарядів потрапив у дитсадок. Тоді двоє людей отримали контузії.

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Фото: Нацполіція 

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