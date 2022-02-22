В Україні зменшується кількість госпіталізацій та смертей від Covid-19, – Ляшко

Кількість госпіталізацій та смертей від коронавірусу в Україні зменшилась. Це означає, що країна пройшла пік захворюваності. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами міністра, незважаючи на великі цифри підтверджених випадків коронавірусу (понад 40 тис. на добу), значно зменшилась кількість госпіталізацій та померли, ніж на піку попередньої хвилі захворювання.

«Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%», – повідомив Віктор Ляшко.

Водночас очільник МОЗ наголошує, що смертність є відкладеним показником, тобто, він починає зростати та спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж реєструються випадки захворюваності й госпіталізацій.

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«Середньодобова кількість померлих від ускладнень Covid-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу», – розповів міністр.

Однак як зауважив міністр охорони здоров’я, українська статистика «ковідних» смертей – це смертність «із ковід», а не «від ковіду». Тому, це дещо завищує дані в нашій країні у порівнянні із іншими європейськими державами.

Так, за даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень смертності в Україні від коронавірусу є нижчим, ніж у Хорватії – на 53%, ніж у Греції – на 26%, ніж у Польщі – на 12%.

Важливу роль у зменшені кількостей смертей від коронавірусу відіграє щеплення проти хвороби. За даними математичного моделювання, вакцинація в Україні вже врятувала близько 22 тисяч життів. Як підкреслив Віктор Ляшко, це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити як мінімум на 17%.

Нагадаємо, що хвиля коронавірусу на Львівщині ще минулого тижня пішла на спад. Так, впродовж останніх 7 днів в області фіксували меншу кількість хворих та нижчий рівень госпіталізацій.

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