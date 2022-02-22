В Україні виявили 22 440 випадків Covid за добу

Станом на ранок 22 лютого в Україні лабораторно підтвердили 24 440 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 33 238 людей та 287 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 758 773 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 24 440 новим хворим, серед них 665 медиків та 2 455 дітей.

Одужали за останню добу 33 238 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 287 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 104 932 людей, натомість одужали 3 985 601 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 19 430 200.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня. Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.

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