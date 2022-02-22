На Львівщині обіцяють відремонувати майже 350 км доріг: де саме

Цьогоріч на Львівщині планують відремонтувати 336 кілометрів доріг державного та місцевого значення, а також відновити 52 мости. Про це під час брифінгу 22 лютого розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

За словами Козицького, у 2010 році дороги області не ремонтувалися взагалі, проте вже в 2017 році дорожники відремонтували 179 кілометрів автошляхів.

«Минулоріч в області в межах «Великого будівництва» відремонтували понад 264 кілометри шляхів. А цього року маємо ще амбітнішу ціль – збудувати та відремонтувати 336 кілометрів доріг і 52 мости», – запевнив очільник області.

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Відтак пріоритетними на 2022 рік у ЛОДА називають ремонт доріг Київ – Чоп та Сколе – Славське, що у межах проєкту «Мале карпатське коло». Також важливим проєктом є реконструкція Західного обходу Львова із влаштуванням транспортних розв’язок на різних рівнях. Крім того, цьогоріч планують завершити капітальний ремонт дороги Стрий – Ізварине.

Загалом на ремонт місцевих доріг у 2022 році із державного бюджету виділили більше 1,2 мільярдів гривень.

Також голова Львівської ОДА наголосив, що важливим є розвиток прикордонної інфраструктури. Тож надалі хочуть розбудовувати під’їзди до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, ремонту на всій протяжності дочекається дорога Червоноград – Рава-Руська. Дорожники також працюватимуть у Хирові та Нижанковичах.

Водночас в області з’явиться ще 5 майданчиків для зважування у русі. Їх облаштують на таких автомобільних дорогах:

М-09 Тернопіль – Львів – Рава – Руська;

М-11 Львів – Шегині;

М-30 Стрий –Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка–Луганськ – Ізварине;

М -10 Львів – Краковець;

Р-15 Ковель – Жовква.

Як зазначив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко, торік два таких майданчики зважування у русі встановили на Львівщині.

«З 1 жовтня минулого року майданчики почали працювати, а відтак порушення правил проїзду знизилися майже у 30 разів, окрім того, це захист доріг, які сьогодні ремонтуємо»,– зазначив Андрій Івко.

Представник Держагенства автодоріг додав, що у 2022 році працюватимуть над двома важливими проєктами. Йдеться про будівництво концесійних доріг Краковець – Львів – Броди – Рівне протяжністю 280 кілометрів та Мукачево – Стрий. Крім того, планують завершити напрямки, які ведуть до курортів – це об’їзна Трускавця та дорога М-10 до Моршина.

Як повідомляв Львівський портал, з початком відлиги на дорогах Львова традиційно «повилазили» ями, на які масово скаржаться водії. Втім у мерії кажуть, що вже взялися за ямковий ремонт, тож всі ями полатають до березня. Де саме вже попрацювали дорожники у Львові, читайте у матеріалі.

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