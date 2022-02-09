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У мерії обіцяють залатити всі ями на дорогах Львова за три тижні

Ольга Денисяка

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На дорогах Львова розтанув сніг і разом з ним «повилазили» ями на дорогах. У міськраді обіцяють залатити всі ями за три тижні, тобто до початку березня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зараз комунальники почали ліквідовувати гостроаварійні ями. При мінусовій температрі ями латали холодним асфальтом, а з 9 лютого почали застосовувати гарячий асфальт.

Як повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, роботи тривають у всіх районах міста. Якщо буде хороша погода, то всі ями обіцяють залатати впродовж трьох тижнів.

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«В умовах, коли є мінусова температура, ми працюємо виключно холодним асфальтобетоном, а вже з настанням сприятливих погодних умов приступимо до проведення якісного поточного ремонту дорожнього покриття. За сприятливих погодних умов, за три тижні усі критичні місця нам вдалося б ліквідувати. Якісно виконані роботи з поточного ремонту служать більше року, а якісно виконана ліквідація гостроаварійної ямковості за мінусової температури та при складних погодних умовах може прослужити менше року», – пояснив Олександр Одинець.

Нагадаємо, у Львові водії щороку масово скаржаться на ями, які «вилазять» на дорогах разом з відлигою. Таке явище є звичним для міста, саме в цей час комунальні служби починають ямковий ремонт. Втім щороку цей процес викликає у значної частини містян обурення, зокрема й через те, що нерідко асфальт заливають просто у калюжі.

Цьогоріч ситуація суттєво не змінилась. Львів’яни скаржаться у соцмережах на ями, якими вкриті дороги після зими, а також на те, як комунальники їх латають. Детальніше про це читайте тут.

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