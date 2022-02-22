На Донбасі загинув український захисник

У вівторок, 22 лютого, внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув один український військовий, один – поранений, ще п’ятеро травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

Протягом 22 лютого внаслідок ворожих обстрілів у районі Операції об’єднаних сил один український захисник загинув, ще один – поранений. Також п’ятеро наших бійців отримали бойові травми, всіх їх ушпиталили. Стан здоров’я військових задовільний.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі уточнив, що загиблим виявився військовослужбовець частини А0536 ЗСУ на прізвище Слівка. Чоловік отримав поранення, несумісне з життям, ввечері 22 лютого поблизу Новотроїцького.

За даними Міноборони, загалом протягом цієї доби російські окупанти 72 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Із них 53 рази бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Противник задіяв реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Із населеного пункту Врубівка евакуювали 42 сім’ї, в тому числі 30 дітей шкільного віку та 15 – дошкільного віку. Поранених та загиблих серед цивільного населення на Донбасі не зафіксовано, втім ця інформація постійно уточнюється.

Також терористи пошкодили Луганську ТЕС у Щасті, у Золотому – насосну станцію НОД 2. Внаслідок цього без питної води залишилися понад 3000 мирних жителів Попасної. Також повністю зруйновано житловий будинок у Водяному. Без світла залишились мешканці Новоселівки 2, Верхньоторецького та Новогнатівки.

Нагадаємо, що минулої доби, 21 лютого, на Донбасі від кулі російських окупантів загинули двоє наших військових, ще 12 отримали поранення.

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