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Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні

Ольга Денисяка

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Гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022 із композицією «Stefania». Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook Євробачення в Україні.

Організаційний комітет національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2022» визначив, що Україну представить гурт Kalush Orchestra. Музичний гурт погодився поїхати на конкурс від України.

Нагадаємо, 12 лютого, в Україні відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2022. За результатами голосування перемогу отримала українська співачка Аліна Паш з піснею «Тіні забутих предків».

Ще перед фіналом відбору Аліна Паш опинилася у епіцентрі скандалу, бо під час війни їздила до Москви, і літала із РФ до окупованого Криму.

13 лютого на Суспільному показали листа, наданого Аліною Паш, який засвідчує, що вона їхала у 2015-му в Крим через Чаплинку. Своєю чергою у Державній прикордонній службі заявили, що не видавали Аліні Паш відповідний документ.

Після цього оргкомітет нацвідбору повідомив, що Аліна Паш не поїде на конкурс. Співачка погодилась з таким рішенням, хоч у своїх соцмережах повідомила, що сама зняла свою кандидатуру.

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