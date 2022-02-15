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Скандал з Євробаченням: Аліні Паш не давали довідку про відвідування Криму

Ольга Денисяка

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Державна прикордонна служба не видавала переможниці Нацвідбору на Євробачення-2022 співачці Аліні Паш довідку про законний перетин державний кордон України через КПВВ Чаплинка у 2015 році. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише УП.

«Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто, наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався», – заявив речник ДПСУ.

Водночас Демченко уточнив, що наразі підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на звернення самої Аліни Паш щодо її перетину кордону, яке надійшло і зареєстроване у відомстві.

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Як пише Детектор-медіа, Суспільне заявило, що не підпише угоду з Аліною Паш, доки у прикордонників не з’ясують факти підробки довідки. Оскільки, напередодні активіст, відеоблогер Сергій Стерненко стверджував, що переможниця національного відбору на Євробачення Аліна Паш підробила довідку від прикордонників щодо її поїздки в окупований Крим у серпні 2015 року.

13 лютого на Суспільному показали листа, наданого Аліною Паш, який засвідчує, що вона їхала у 2015-му в Крим через Чаплинку. Суспільному цю інформацію у прикордонній службі не підтвердили, пояснивши, що дані про перетин кордону є конфіденційними.

Нагадаємо, 12 лютого у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 перемогла співачка Alina Pash (Аліна Паш) з піснею «Тіні забутих предків». Вона отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Друге і третє місця у фіналі нацвідбору посіли Kalush Orchestra і Wellboy.

Після фіналу Суспільне звинуватили у непрозорості підрахунків результатів голосування і вимагали від члена НСТУ Ярослава Лодигіна вибачення за «людей з лісів і гір» щодо гурту Kalush Orchestra та хотіли перерахунок голосів і усунути з конкурсу Аліну Паш, яка їздила у Крим у 2015 році.

Після помилок в прямому ефірі ведучий фіналу нацвібору на Євробачення-2022 Тімур Мірошниченко сказав, що озвучував оцінки, які йому на вухо диктували з редакторської.

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