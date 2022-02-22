Де у Львові отримати психологічну допомогу: контакти

У Львова церква та соціальні служби напрацювали можливість надання безкоштовної психологічної підтримки усім, хто її потребуватиме. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Таку ініціативу у Львові запровадили через підвищений рівень тривожностіу мешканців міста, пов’язаний із загрозою вторгнення Росії.

«Під час останніх подій ми спостерігаємо, що у багатьох дорослих, дітей, а, особливо, у літніх людей, з якими працюють соціальні служби Львова, підвищився рівень тривожності. І це зовсім не дивно: тривожні чутки линуть звідусіль. Про агресію з боку Росії говорять усюди: у транспорті, магазині, по телебаченню. Ситуація напружена. І часом люди самостійно не можуть опанувати себе, впоратись із тривогою чи панікою. Тому ми просто мусимо допомогти їм пережити цей непростий час», – розповіла директорка міського Центру соціальних служб Алла Горбач.

Так, психологічну допомогу надають:

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Львівський міський Центр соціальних служб (вул. Театральна, 10). Телефон «Гарячої лінії»: 0 800 307 305.

«Лінія духовно-емоційної підтримки» сестер-редемптористок УГКЦ: 0672431505.

Шпиталь імені митрополита Шептицького (вул. Озаркевича, 4) Телефони: (032) 235 22 66; (032) 235 22 69.

Український інститут психотерапії залежностей. Телефон: 380 98 082 5509.

Консультативний центр кризових станів, психосоматичних розладів, депресій та узалежнень ‘illiotropion’ при Львівсько-Сокальській єпархії ПЦУ (вул. Ольги Басараб, 2, третій поверх). Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького. Телефон: (032) 275-21-11.

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