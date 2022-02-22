26 лютого у Львові організовують новий вишкіл

Цієї суботи, 26 лютого, у Львові на Стрілецькому стенді відбудеться вже четвертий вишкіл для цивільного населення. Про це Львівському порталу повідомили у Штабі оборони Львівщини.

Заняття проходитимуть на території Львівського стрілецького стенду на вул. Єрошенка, 34. Початок – о 12:00 год.

У програмі вишколу – заняття з парамедицини, тактики, медичної допомоги, порятунку людей у надзвичайних ситуаціях, ножового бою та вибухотехніки. Ймовірно, львів’ян також вчитимуть стріляти, втім наразі проведення цих навчань уточнюється.

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Для того, аби взяти участь у вишколі, необхідно попередньо зареєструватися за цим посиланням. Кількість місць обмежена. Контактний телефон: 063-841-01-39.

Львів’ян просять одягнутися тепло та зручно, адже захід триватиме декілька годин просто неба. Також зі собою можна взяти перекус і чай чи каву в термосі.

Зауважимо, що вишкіл можуть перенести або навіть скасувати, якщо буде військове загострення та мобілізація інструкторів. Якщо такі зміни будуть, то штаб оборони Львівщини обіцяє оперативно повідомити у своїх соцмережах.

Нагадаємо, штаб оборони Львівщини почав проводити вишколи для цивільного населення на Стрілецькому стенді щовихідних з початку лютого. Дотепер навчання пройшли вже 1500 людей. Як проходив один із останніх вишколів, дивіться тут.

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