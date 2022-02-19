Львів'яни пройшли третій військовий вишкіл

У суботу, 19 лютого, на території Львівського стрілецького стенду відбувся третій масштабний вишкіл. Львів’яни мали змогу здобути навички для виживання в умовах війни. Про це повідомили у Telegram-каналі Штабу оборони Львівщини.

Третій масштабний вишкіл проходить для цивільного населення від Штабу оборони Львівщини пройшов в рамках кампанії «Не панікуй! Готуйся!».

Сотні львів’ян вчились основам ведення ножового бою, надавати медичну допомогу та стріляти.

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Крім того, усіх охочих навчали правилам цивільної безпеки в надзвичайних ситуаціях та ознайомили із основами військової тактики.

До слова, у Штабі оборони Львівщини повідомили, що такі заходи у Львові будуть відбуватись регулярно. До вишкілу можуть долучатись львів’яни різного віку, статі та сфер діяльності.

Зазначимо, що організація «Штаб оборони Львівщини» є громадською ініціативою ГО «Національний Корпус», і не належить до Збройних сил України, як офіційний штаб оборони, ні до органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, уже минулого тижня у Львові відбувся другий вишкіл для цивільного населення. Сотні львів’ян отримували теоретичні та практичні знання, які стануть у пригоді в надзвичайних ситуаціях і за можливого воєнного загострення.

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Фото: Штаб оборони Львівщини