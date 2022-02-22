23 лютого Львовом їздитимуть машини з увімкненими гучномовцями

В середу, 23 лютого, із 11:00 до 12:00 год. у Львові триватиме навчальне оповіщення. Тренування проведуть спільно з патрульною поліцією, щоб перевірити, чи вдасться проінформувати львів’ян про надзвичайну ситуацію, якщо не працюватиме зв’язок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, із гучномовців патрульної поліції лунатимуть такі повідомлення: «Шановні львів’яни! Львівська міська рада проводить навчальне оповіщення. Зверніть увагу: якщо не працюватиме зв’язок, інтернет, телебачення і радіо, мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб. Дякуємо за увагу! Нагадаємо, це було навчальне оповіщення Львівської міської ради».

Такі тренування – перевірка системи оповіщення населення міста, аби в разі надзвичайних ситуацій, коли не діятимуть звичні канали інформування, люди отримали усю необхідну інформацію.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що робити під час оповіщення. Так, уривчасте звучання електросирени означає сигнал «УВАГА ВСІМ». Почувши його, необхідно негайно увімкнути телеприймачі на телеканали UA: ЛЬВІВ та «Перший Західний». Увімкнути радіостанції «Українське радіо Львів» на частоті 103.3 FM та «Радіо ПЕРШЕ» на частоті 88,2 FM.

Якщо у цей час не маєте доступу до телебачення та радіо, зателефонуйте на багатоканальний безкоштовний телефон 0 800 600 491. Також інформацію буде оприлюднено на каналі «Оповіщення цивільного захисту» у месенджері Telegram.

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