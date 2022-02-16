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Як діяти під час оповіщення у Львові: інструкція

Ольга Денисяка

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У Львові періодично тестують місцеву систему оповіщення, вмикаючи сирени. Відтак львів’янам пояснили, що робити під час такого оповіщення. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, уривчасте звучання електросирени означає сигнал «УВАГА ВСІМ». Почувши його, необхідно негайно увімкнути телеприймачі на телеканали UA: ЛЬВІВ та «Перший Західний». Увімкнути радіостанції «Українське радіо Львів» на частоті 103.3 FM та «Радіо ПЕРШЕ» на частоті 88,2 FM.

Якщо у цей час не маєте доступу до телебачення та радіо, зателефонуйте на багатоканальний безкоштовний телефон 0 800 600 491. Також інформацію буде оприлюднено на каналі «Оповіщення цивільного захисту» у месенджері Telegram.

Перевірку системи оповіщення проводять один раз на квартал, як правило у третю середу останнього місяця кварталу. Про цю перевірку напередодні повідомляють у ЗМІ. Протягом останніх років, завдяки системі оповіщення, неодноразово повідомляли мешканцям інформацію про дотримання умов карантину, дії за умови виявлення вибухового пристрою, про заборону спалювання сухої трави та інше.

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Зазначимо, у Львові створили місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення, яка включає на сьогодні 77 сирен (69 електричних та 8 сучасних електронних) та 152 вуличні ІР-гучномовці, які, крім звучання сирен, надають мовну інформацію про подію.

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