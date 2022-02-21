Усі школи Львівщини перейшли на очне навчання

Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус серед дітей стабілізувалася, усі 1150 загальних середніх шкіл області повернулися до офлайн навчання. Про це сказав заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Ще минулого тижня 21 школа у Львівській області перебувала на дистанційній формі навчання. Зокрема, у 9 школах понад 50% учасників навчального процесу були на самоізоляції або хворіли. Інші 12 шкіл вчилися онлайн не через коронавірус, а через погані погодні умови. Йдеться про школи міста Козьова Стрийського району Львівщини.

«Станом на сьогодні всі школи повернулися до очного навчання. Проте не слід забувати про необхідність дотримання карантинних обмежень, які продовжують діяти в області. Як швидко ми повернемося до звичного життя без карантину, значною мірою залежить і від нас самих», – повідомив Іван Собко.

Реклама партнерів

Нагадаємо, згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС від 4 лютого, 5-11 класи шкіл у Львові, Червонограді, Стрию, Дрогобичі продовжували дистанційне навчання, адже у цих містах були зафіксовані найвищі показники захворюваності на ковід серед дітей.

Відтак навчання онлайн запроваджували у школах, де хворіють на Covid-19 або перебувають на самоізоляції через контакт з Covid-позитивним пацієнтом більш як 50% учнів та персоналу. Рішення щодо переведення на онлайн-режим навчання закладів освіти приймає педагогічна рада закладу освіти.

«Очне навчання наразі більш результативне, ніж віддалене. Якість дистанційного навчання постійно підвищується, але ще не є на тому рівні, як нам би хотілось. Тому повернення до офлайну безперечно позитивний факт», – зазначив директор департаменту освіти Олег Паска.

Як повідомляв Львівський портал, з 14 лютого 86% львівських школярів повернулися за парти. Відтоді рішення про повернення на дистанційне приймає шкільна адміністрація, зважаючи на ситуацію з захворюваністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.