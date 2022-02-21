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«Розкажи дитині про Героя»: соціальний ролик від Музею Гідності у Львові

Аліса Белей

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Музей Гідності у Львові до Дня Героїв Небесної Сотні запустив соціальний ролик «Розкажи дитині про Героїв Небесної Сотні, щоб зберегти пам’ять разом». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, у відео звучать зворушливі розповіді маленьких львів’ян про те, що для них подвиг Героїв Майдану.

У Музеї Гідності зазначають, що дехто із них ще навіть не народилися, коли палав Майдан, а хтось був тоді ще зовсім маленьким. Але ці діти дуже добре знають, якою ціною сьогодні дається їхнє нинішнє життя у гідності та свободі. Про це їм розповідають батьки, вчителі та й самі вони цікавляться новітньою історією України.

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До прикладу, розповідають у музеї, що маленький Устимко народився вже після Революції Гідності та добре знає, що його назвали на честь Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка. Максим Лисак пишається своїм дідусем Романом Сеником, пам’ятає його і розповідає про його подвиг усім своїм товаришам.

Також у родині Ані є Герой, котрий поклав своє життя за гідність і свободу на Майдані – Богдан Вайда. Маленька дівчинка у цей час була вже у животику своєї мами та з її молоком увібрала пам’ять про подвиги цих незламних людей. А Ілля пам’ятає, як мама плакала перед телевізором і він разом з нею. Та Емілі, попри свій маленький вік, може розказати про подвиг Героїв.

Нагадаємо, 18 лютого тихою акцією «Ангели пам’яті» вшанували Героїв Небесної Сотні у Львові. Близько сотні паперових ангеликів школярі львівських шкіл та родини Героїв розмістили на Меморіалі, а почесна варта урочисто підняла синьо-жовтий стяг.

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