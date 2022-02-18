«Ангели пам’яті»: у Львові вшанували Героїв Небесної Сотні

18 лютого тихою акцією «Ангели пам’яті» вшанували Героїв Небесної Сотні у Львові. Близько сотні паперових ангеликів школярі львівських шкіл та родини Героїв розмістили на Меморіалі, а почесна варта урочисто підняла синьо-жовтий стяг. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Щороку українці створюють тисячі витинанок із білого паперу, які символізують загиблих за Україну, нашу пам’ять й віру в перемогу світла над темрявою. Як і щорічно, цього року у Львові напередодні акції, учні львівських шкіл змайструвати паперових ангелів, які сьогодні розвісили на Меморіалі. До акції долучились самі школярі, освітяни, військові, родини Героїв Небесної Сотні, представники влади та всі небайдужі.

Також на Меморіалі відбулася спільна молитва за усіх Героїв та церемонія запалення лампадок. Молитву очолив преосвященний владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ.

Додамо, що вже кілька років поспіль у різних куточках України відбувається акція «Ангели пам’яті», під час якої традиційно паперовими янголами вшановують пам’ять Героїв.

Як писав Львівський портао, цього тижня на Львівщині вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. Заходи, під час яких згадуватимуть подвиг українців, триватимуть до 21 лютого. З детальною програмою можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: ЛМР