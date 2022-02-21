Посилений режим служби Нацполіції продовжили до 26 лютого

Аби запобігти дестабілізації ситуації в Україні, поліцейські продовжать посилений режим несення служби до 26 лютого. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Ігоря Клименка, наразі Україна переживає складний період активної фази гібридної війни. Відтак поліція разом з іншими правоохоронними органами працюють, щоби протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні.

Загалом близько двох тисяч поліцейських охороняють 245 об’єктів критичної інфраструктури в державі. Також минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією посилила охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.

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Водночас глава Нацполіції додав, що попри навантаження, кожен поліцейський розуміє важливість своєї служби та сумлінно виконує обов’язки заради спокою і правопорядку всередині країни.

«Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. І ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок», – зазначив Клименко.

Відтак вже є позитивні результати роботи поліції в посиленому режимі. Адже за підсумками минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.

Нагадаємо, з 14 лютого особовий склад Національної поліції України перевели на посилений режим несення служби. Водночас у Службі безпеки України заявили, що їх співробітники також працюють у посиленому режимі у всіх регіонах країни.

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