Назвали попередню причину обвалу в кам'яниці у центрі Львова

Попередньою причиною обвалу в пам’ятці архітектури на вул. Ставропігійській, 5 у центрі Львова назвали зношені конструктивні елементи будинку, які не витримали навантаження і обвалились. Зараз рятувальники з альпіністами продовжують розбирати уламки сходової клітки. Після цього для мешканців будинку облаштують тимчасовий вхід. Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, передає кореспондент Львівського порталу.

Випадок стався у неділю, 20 лютого, у житловому будинку на вул. Ставропігійській, 5, що по сусідству з площею Ринок. Тут раптово обвалилась сходова клітка між другим і третім поверхами. На момент обвалу у квартирах перебували шестеро людей, які фактично були заблоковані і не могли вибратися. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, за попередньою інформацією, обвалилась балка перекриття і під час падіння конструкція «потягнула за собою» сходи другого і третього поверхів. За його словами, в деяких місцях балка вже була трухлявою та зношеною, відтак ймовірною причиною обвалу стала втрата міцності та несучої здатності балки.

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«Зруйнувалася балка на перекриття, вона впала нижче і відповідно потягнула за собою сходові марші другого і третього поверхів. Таким чином всі конструкції обвалились на перший поверх. Ймовірною причиною обвалу є те, що втратилась несуча здатність балки перекриття. Сама балка є досить міцною, але в місцях, де вона входила в мури, деревина була трухлява і зношена», – пояснив Андрій Зозуля.

Відразу після інциденту у мерії Львова запевнили, що усіх, хто потребує відселення, забезпечать тимчасовим житлом. Однак, за словами Андрія Зозулі, мешканці відмовились від евакуації. Під час обвалу комунікації не пошкодились. В будинку зараз є світло та вода, однак подачу газу тимчасово призупинили, щоб перевірити, чи точно не було пошкоджень.

Також голова Галицької РА запевнив, що загрози подальшого руйнування немає. Наразі рятувальники разом з альпіністами розбирають уламки сходових кліток. Після цього в будинку встановлять риштування та облаштують тимчасовий безпечний вхід. Всі роботи фінансує управляюча компанія будинку.

«Зараз надзвичайними разом з альпіністами забирають небезпечні елементи, які можуть впасти. До вечора буде встановлюватись риштування, щоб забезпечити тимчасовий вхід до помешкань третього поверху. На другому поверсі проблем з входом немає – одна з мешканок сьогодні спокійно пішла на роботу», – розповів голова Галицької РА.

У мерії переконують, що не могли передбачити обвал, оскільки скарг на стан будинку та, зокрема, сходів від мешканців не отримували. Влітку буревії пошкодили покрівлю даху і управляюча компанія відразу відремонтувала всі пошкодження. Після цього будинок дообстежили і жодних «речей, які б вказали на ймовірний обвал не було».

«Ці речі (обвал, – ред.) навряд чи можна було передбачити. Була пошкоджена покрівля під час літніх буревіїв, але управляюча компанія, яка обслуговує будинок, швидко все ліквідувала. Тут ще є така особливість покрівлі, що на середині даху був ліхтар. Тоді все відремонтували і перевіряли… Якихось реальних речей які б вказали, що вона може обвалитись не було. Цього візуально побачити не можна було», – пояснює Андрій Зозуля.

Зазначимо, що житловий будинок №5 на вул. Ставропігійській є пам’яткою архітектури. Збудували його у XV-XVI столітті.

Кам’яниця є одним із зразків періодів готики та ренесансу. У XIX столітті її реконструювали, вона набула рис архітектури історизму.

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Фото: ДСНС, Центр міської історії