У кам’яниці на площі Ринок обвалилась сходова клітка

У неділю, 20 лютого, на вулиці Ставропігійській, 5, що у центрі Львова, обвалилась сходова клітка. Він заблокував сходову клітку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

За попередніми даними, інцидент трапився у неділю, 20 лютого, близько 13:45, у житловому будинку стався обвал сходової клітки з 3-го на 2-ий поверх. Постраждалих на місці події немає

Заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк повідомила: «Станом на зараз є мешканці у двох квартирах. Фахівці ДСНС працюють на місці, щоб уможливити вихід з помешкання для цих людей. Крім того, ми збираємо інформацію, у кого з мешканців будинку є потреба відселення, якщо вони не мають можливості піти до родичів чи до друзів. В разі потреби, ми їм це забезпечимо».

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До кінця дня рятувальники будуть розбирати уламки у будинку. Також найближчим часом проектанти вирішать, як відновлювати сходову клітку.

Наразі, всі обставини обвалу встановлюються.

До слова, цей будинок є пам’яткою національного значення, він внесений до Реєстру пам’яток архітектури місцевого значення. Його будували будували упродовж XV-XVI століть. Він є одним із зразків періодів готики та ренесансу. У XIX столітті кам’яницю реконструювали, вона набула рис архітектури історизму. Наразі це приміщення використовується як житловий будинок.

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Фото: ДСНС