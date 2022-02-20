Сильний вітер знеструмив низку населених пунктів Львівщини

У суботу, 19 лютого, через погіршення погодних умов, без світла залишились 73 населені пункти Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ОДА.

Так, у суботу, 19 лютого, сильний вітер пошкодив18 ліній електропередачі. Через це без світла залишились 73 населені пункти (43 повністю, 30 частково). В області працювали два десятки аварійних бригад «Львівобленерго» то 15 одиниць техніки

Станом на 07:00 год. 20 лютого без світла залишається 6 населених пунктів Львівщини (1 повністю, 5 частково).

До ремонтних робіт залучили 30 працівників «Львівобленерго» та 10 одиниць техніки.

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До слова, якщо у вас зникло світло, причину можна дізнатися на сайті енергетиків, на їхній гарячій лінії чи за допомогою чат-ботів за цим посиланням.

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