Ще 17 тисяч українців підхопили коронавірус

Станом на ранок неділі, 20 лютого, в Україні підтвердили нових випадків Covid-19. При цьому одужали людей та 152 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились уже 4 720 771 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 17 448 новим хворим, серед них є 142 медиків та 1 473 дітей.
Одужали за останню добу 11 963 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 152 хворих.
За весь час пандемії від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 104 518 людей, натомість одужали 3 938 459 українців. Провели ПЛР-тестувань – 19 373 373.
Ситуація з Covid-19 за останню добу (нові випадки):
- Київ – 2126;
- Вінницька область – 292;
- Волинська область – 336;
- Дніпропетровська область – 1077;
- Донецька область – 925;
- Житомирська область – 720;
- Закарпатська область – 275;
- Запорізька область – 753;
- Івано-Франківська область – 328;
- Київська область – 574;
- Кіровоградська область – 321;
- Луганська область – 263;
- Львівська область – 635;
- Миколаївська область – 945;
- Одеська область – 953;
- Полтавська область – 541;
- Рівненська область – 333;
- Сумська область – 996;
- Тернопільська область – 394;
- Харківська область – 1398;
- Херсонська область – 867;
- Хмельницька область – 861;
- Черкаська область – 823;
- Чернівецька область – 247;
- Чернігівська область – 475.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За даними МОЗ, станом на 20 лютого Львівщина перейшла до «жовтої» зони, де уже є Полтавська та Чернівецька області. Натомість Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька – в «червоній» зоні. Київ та 16 областей, на разі, перебувають у «помаранчевій» зоні.
Нагадаємо, що Раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня. Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.
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Ірина Марчук