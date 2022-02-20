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Ще 17 тисяч українців підхопили коронавірус

Ірина Марчук

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Станом на ранок неділі, 20 лютого, в Україні підтвердили нових випадків Covid-19. При цьому одужали людей та 152 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились уже 4 720 771 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 17 448 новим хворим, серед них є 142 медиків та  1 473 дітей.

Одужали за останню добу 11 963 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 152 хворих.

За весь час пандемії від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 104 518 людей, натомість одужали 3 938 459 українців. Провели ПЛР-тестувань – 19 373 373.

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Ситуація з Covid-19 за останню добу (нові випадки):

  • Київ – 2126;
  • Вінницька область – 292;
  • Волинська область – 336;
  • Дніпропетровська область – 1077;
  • Донецька область – 925;
  • Житомирська область – 720;
  • Закарпатська область – 275;
  • Запорізька область – 753;
  • Івано-Франківська область – 328;
  • Київська область – 574;
  • Кіровоградська область – 321;
  • Луганська область – 263;
  • Львівська область – 635;
  • Миколаївська область – 945;
  • Одеська область – 953;
  • Полтавська область – 541;
  • Рівненська область – 333;
  • Сумська область – 996;
  • Тернопільська область – 394;
  • Харківська область – 1398;
  • Херсонська область – 867;
  • Хмельницька область – 861;
  • Черкаська область – 823;
  • Чернівецька область – 247;
  • Чернігівська область – 475.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними МОЗ, станом на 20 лютого Львівщина перейшла до «жовтої» зони, де уже є Полтавська та Чернівецька області. Натомість Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька – в «червоній» зоні. Київ та 16 областей, на разі, перебувають у «помаранчевій» зоні.

Нагадаємо, що Раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня. Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.

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