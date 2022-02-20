До Львова прибув літак зі зброєю з Канади

У суботу, 19 лютого, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького приземлився борт Канади із військовою допомогою для Збройних Сил України. Про це у Facebook повідомив очільник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Павло Ткачук.

Ввечері, 19 лютого, канадський військово-транспортний літак C-17 приземлився на львівському летовищі. Він доставив 15 тон військової допомоги із летальною зброєю для українських військових.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України, на борту літака була військова допомога у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження.

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У Львові літак зустріли очільник Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук, заступником Міністра оборони України Ростислав Замлинським та аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні, полковник Роберт Фостер.

До слова, вантаж доставили в рамках Технічної угоди між Міністерством оборони України та Департаментом національної оборони і Збройних Сил Канади.

Це вже другий літак Королівських Канадських Повітряних Сил, що приземлився в Україну із військовою допомогу. Перший борт прибув ще 4 лютого. Найближчим часом буде виконано ще декілька рейсів.

Нагадаємо, що нещодавно до України прибули ще два літаки з військовою допомогою від американців. Крім того, до Києва також надійшла військова допомога від Литви. Зокрема, прибули переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція. Велика Британія також надіслала військову допомогу для Збройних Сил України

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Фото: Павло Ткачук