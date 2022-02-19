В Україні – 31 тисяча нових хворих на коронавірус

Станом на ранок суботи, 19 лютого, в Україні підтвердили 31 125 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 30 487 людей та 260 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Впродовж минулої доби виявили 31 125 нових хворих на Covid-19, серед них 2 611 дітей та 765 медпрацівників.
Загалом в Україні коронавірусом заразились уже 4 703 323 осіб. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 104 366 людей, натомість одужали 3 926 496українців. Від початку пандемії провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 4 391;
- Вінницька область – 596;
- Волинська область – 949;
- Дніпропетровська область – 2 523;
- Донецька область – 1 564;
- Житомирська область – 1 373;
- Закарпатська область – 419;
- Запорізька область – 1 295;
- Івано-Франківська область – 469;
- Київська область – 1 257;
- Кіровоградська область – 418;
- Луганська область – 682;
- Львівська область – 911;
- Миколаївська область – 1 349;
- Одеська область – 2 657;
- Полтавська область – 1 346;
- Рівненська область – 734;
- Сумська область – 967;
- Тернопільська область – 560;
- Харківська область – 2 096;
- Херсонська область – 987;
- Хмельницька область – 898;
- Черкаська область – 1 280;
- Чернівецька область – 338;
- Чернігівська область – 1066.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За даними МОЗ, станом на 19 лютого Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька – в «червоній» зоні. 17 областей, в тому числі Львівська та Київ перебувають в «помаранчевій» зоні. “Жовтими” залишаються 2 області – Полтавська та Чернівецька.
Нагадаємо, що Раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня. Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.
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Ірина Марчук