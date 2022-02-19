В Україні – 31 тисяча нових хворих на коронавірус

Станом на ранок суботи, 19 лютого, в Україні підтвердили 31 125 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 30 487 людей та 260 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Впродовж минулої доби виявили 31 125 нових хворих на Covid-19, серед них 2 611 дітей та 765 медпрацівників.

Загалом в Україні коронавірусом заразились уже 4 703 323 осіб. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 104 366 людей, натомість одужали 3 926 496українців. Від початку пандемії провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

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Київ – 4 391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2 523;

Донецька область – 1 564;

Житомирська область – 1 373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1 295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1 257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1 349;

Одеська область – 2 657;

Полтавська область – 1 346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2 096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1 280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними МОЗ, станом на 19 лютого Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька – в «червоній» зоні. 17 областей, в тому числі Львівська та Київ перебувають в «помаранчевій» зоні. “Жовтими” залишаються 2 області – Полтавська та Чернівецька.

Нагадаємо, що Раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня. Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.

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