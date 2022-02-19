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В Україні – 31 тисяча нових хворих на коронавірус

Ірина Марчук

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Станом на ранок суботи, 19 лютого,  в Україні підтвердили  31 125 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 30 487 людей та 260 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Впродовж минулої доби виявили  31 125 нових хворих на Covid-19, серед них 2 611 дітей та 765 медпрацівників.

Загалом в Україні коронавірусом заразились уже 4 703 323 осіб. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 104 366 людей, натомість одужали 3 926 496українців. Від початку пандемії провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

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  • Київ – 4 391;
  • Вінницька область – 596;
  • Волинська область – 949;
  • Дніпропетровська область – 2 523;
  • Донецька область – 1 564;
  • Житомирська область – 1 373;
  • Закарпатська область – 419;
  • Запорізька область – 1 295;
  • Івано-Франківська область – 469;
  • Київська область – 1 257;
  • Кіровоградська область – 418;
  • Луганська область – 682;
  • Львівська область – 911;
  • Миколаївська область – 1 349;
  • Одеська область – 2 657;
  • Полтавська область – 1 346;
  • Рівненська область – 734;
  • Сумська область – 967;
  • Тернопільська область – 560;
  • Харківська область – 2 096;
  • Херсонська область – 987;
  • Хмельницька область – 898;
  • Черкаська область – 1 280;
  • Чернівецька область – 338;
  • Чернігівська область – 1066.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними МОЗ, станом на 19 лютого Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька – в «червоній» зоні. 17 областей, в тому числі Львівська та Київ перебувають в «помаранчевій» зоні.  “Жовтими” залишаються 2 області – Полтавська та Чернівецька.

Нагадаємо, що Раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня. Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.

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