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У центрі Львова пройшов Марш єдності

Ірина Марчук

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У суботу, 19 лютого, центральними вулицями Львова пройшов Марш єдності о 13:00. Учасники ходи пройшли від пам’ятника Івану Франку до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє Львівський портал.

Кілька сотень людей пройшли-вулицями Львова. Такий маршрут, обрали, щоб символічно поєднати українців не тільки в просторі, але й в часі: тих, хто живе, і тих, хто загинув у боротьбі за Україну.

Учасники ходи тримали прапори та плакати із патріотичними гаслами.

Марш єдності завершився виконанням державного гімну біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Там урочисто підняли прапор України.

Нагадаємо, через загрозу військового вторгнення російських військ українці масово почали виходити на Марші єдності. На такі мирні акції вже виходив Харків, нещодавно – Київ, а у суботу, 19 лютого – Львів, Дніпро та Суми.

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Фото: Львівська міська рада

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