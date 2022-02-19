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ЗМІ: У Росії вже склали списки тих, кого треба вбити чи арештувати під час вторгнення в Україну

Ірина Марчук

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Розвідка Сполучених Штатів Америки отримала дані про те, що Росія, у випадку вторгнення в Україну, може полювати на деяких політичних діячів та інших відомих осіб. Про це повідомляє американський сайт Foreign Policy з посиланням на американського чиновника й джерела, посвячені у дані розвідки США.

Зокрема, йдеться про відомих політичних діячів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які живуть у вигнанні.

Водночас, американський чиновник, заявив, що Сполучена Штати Америки знижують рівень секретності розвідданих щодо загроз конкретним групам в Україні. Це робиться для того, аби поділитися цією інформацією з українськими урядовцями та іншими партнерами в регіоні, які можуть допомогти.

Крім того, чиновник заявив: «Ці дії, які в минулих російських операціях передбачають цілеспрямовані вбивства, викрадення/насильницькі зникнення, затримання та застосування катувань, ймовірно, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій Росії. Сюди можна зарахувати російських та білоруських дисидентів в Україні, журналістів та антикорупціонерів, а також такі вразливі групи, як релігійні та етнічні меншини чи ЛГБТ».

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В адміністрації Джо Байдена, були вражені тим, наскільки формалізовані ці списки. До списку ворогів зарахували усіх, хто може оскаржити порядок денний в Росії.

Один із помічників Конгерсу сказав, що такі кроки є типовими для російської доктрини: Збройні сили захоплюють військові об’єкти, спецагенти – формують конфлікт, розвідники – мають позбутися елементів опозиції.

Як писав Львівський портал, що упродовж останніх днів збільшилась кількість обстрілів з боку російських окупантів на Донбасі. Відтак, станом на ранок 19 лютого, бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню. Цього ж дня бойовики вбили українського захисника на Донбасі.

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