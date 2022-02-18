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В Україні – майже 35 тисяч нових хворих на коронавірус

Аліса Белей

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Станом на ранок п’ятниці, 18 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 34 938 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 29 254 людини та 282 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 672 198 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 34 938 новим хворим, серед них 870 медикам та 2 879 дітям.

Одужали за останню добу 29 254 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 282 хворих. Порівняно з січнем та початку лютого добова смертність від коронавірусу продовжує зростати.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 104 106 людей, натомість одужали 3 896 009 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 19 288 823.

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Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

  • м. Київ – 4538;
  • Вінницька область – 687;
  • Волинська область – 1118;
  • Дніпропетровська область – 2712;
  • Донецька область – 1833;
  • Житомирська область – 1706;
  • Закарпатська область – 446;
  • Запорізька область – 1405;
  • Івано-Франківська область – 536;
  • Київська область – 1316;
  • Кіровоградська область – 461;
  • Луганська область – 748;
  • Львівська область – 1490;
  • Миколаївська область – 1235;
  • Одеська область – 3587;
  • Полтавська область – 1668;
  • Рівненська область – 824;
  • Сумська область – 1118;
  • Тернопільська область – 608;
  • Харківська область – 1800;
  • Херсонська область – 980;
  • Хмельницька область – 1354;
  • Черкаська область – 1273;
  • Чернівецька область – 381;
  • Чернігівська область – 1114.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними МОЗ, станом на 18 лютого Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька – в «червоній» зоні. 17 областей та Київ перебувають в «помаранчевій» зоні. Дві області (Полтавська і Чернівецька) – у «жовтій» зоні.

Нагадаємо, раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня.

Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.

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