В Україні – майже 35 тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок п’ятниці, 18 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 34 938 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 29 254 людини та 282 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 672 198 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 34 938 новим хворим, серед них 870 медикам та 2 879 дітям.
Одужали за останню добу 29 254 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 282 хворих. Порівняно з січнем та початку лютого добова смертність від коронавірусу продовжує зростати.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 104 106 людей, натомість одужали 3 896 009 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 19 288 823.
Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):
- м. Київ – 4538;
- Вінницька область – 687;
- Волинська область – 1118;
- Дніпропетровська область – 2712;
- Донецька область – 1833;
- Житомирська область – 1706;
- Закарпатська область – 446;
- Запорізька область – 1405;
- Івано-Франківська область – 536;
- Київська область – 1316;
- Кіровоградська область – 461;
- Луганська область – 748;
- Львівська область – 1490;
- Миколаївська область – 1235;
- Одеська область – 3587;
- Полтавська область – 1668;
- Рівненська область – 824;
- Сумська область – 1118;
- Тернопільська область – 608;
- Харківська область – 1800;
- Херсонська область – 980;
- Хмельницька область – 1354;
- Черкаська область – 1273;
- Чернівецька область – 381;
- Чернігівська область – 1114.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За даними МОЗ, станом на 18 лютого Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька – в «червоній» зоні. 17 областей та Київ перебувають в «помаранчевій» зоні. Дві області (Полтавська і Чернівецька) – у «жовтій» зоні.
Нагадаємо, раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня.
Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Аліса Белей