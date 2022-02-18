В Україні – майже 35 тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок п’ятниці, 18 лютого, в Україні лабораторно підтвердили 34 938 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 29 254 людини та 282 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 672 198 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 34 938 новим хворим, серед них 870 медикам та 2 879 дітям.

Одужали за останню добу 29 254 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 282 хворих. Порівняно з січнем та початку лютого добова смертність від коронавірусу продовжує зростати.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 104 106 людей, натомість одужали 3 896 009 українців. Провели ПЛР-тестувань за весь час пандемії – 19 288 823.

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Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

м. Київ – 4538;

Вінницька область – 687;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2712;

Донецька область – 1833;

Житомирська область – 1706;

Закарпатська область – 446;

Запорізька область – 1405;

Івано-Франківська область – 536;

Київська область – 1316;

Кіровоградська область – 461;

Луганська область – 748;

Львівська область – 1490;

Миколаївська область – 1235;

Одеська область – 3587;

Полтавська область – 1668;

Рівненська область – 824;

Сумська область – 1118;

Тернопільська область – 608;

Харківська область – 1800;

Херсонська область – 980;

Хмельницька область – 1354;

Черкаська область – 1273;

Чернівецька область – 381;

Чернігівська область – 1114.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними МОЗ, станом на 18 лютого Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька – в «червоній» зоні. 17 областей та Київ перебувають в «помаранчевій» зоні. Дві області (Полтавська і Чернівецька) – у «жовтій» зоні.

Нагадаємо, раніше РНБО прогнозувало, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. МОЗ очікувало спад захворюваності на початок березня.

Однак нещодавно у міністерстві заявили, що після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад навіть раніше від прогнозів.

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