У Львові судитимуть 23-річного «закладчика» наркотиків, йому загрожує до десяти років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Так, у листопаді минулого року правоохоронці затримали підозрілого чоловіка поблизу одного з ліцеїв Львова. У затриманого вилучили пакети з канабісом. Пізніше він зізнався, що вже встиг зробити декілька «закладок».

Слідчі встановили, що обвинувачений – 23-річний мешканець Львівщини. Раніше чоловік вже мав судимість.

Чоловіка обвинувачують у незаконному збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує від шести до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

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Наразі досудове розслідування завершено, справу передано до суду. Обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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