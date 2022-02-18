ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові судитимуть 23-річного «закладчика» наркотиків

Анастасія Диняк

|

У Львові судитимуть 23-річного «закладчика» наркотиків, йому загрожує до десяти років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Так, у листопаді минулого року правоохоронці затримали підозрілого чоловіка поблизу одного з ліцеїв Львова. У затриманого вилучили пакети з канабісом. Пізніше він зізнався, що вже встиг зробити декілька «закладок».

Слідчі встановили, що обвинувачений – 23-річний мешканець Львівщини. Раніше чоловік вже мав судимість.

Чоловіка обвинувачують у незаконному збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує від шести до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Реклама партнерів

Наразі досудове розслідування завершено, справу передано до суду. Обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів