Міністр оборони виступив за легалізацію зброї для українців

Міністр оборони Олексій Резніков виступає за ухвалення закону, який регулюватиме обіг зброї та легалізує її. Про це він заявив, відповідаючи на запитання нардепів у парламенті 18 лютого, повідомляє УП.

«Я переконаний, що це треба зробити. Тому що в Україні немає закону, який в принципі регулює обіг зброї. В нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український парламент нарешті прийме закон, в якому буде все внормовано», – заявив Олексій Резніков.

Раніше Резніков повідомляв, що є давнім прихильником легалізації зброї.

«Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно», – пояснював він інтерв’ю РБК-Україна.

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Як повідомляв Львівський портал, депутати Львівської міської ради ініціювали звернення до голови Верховної Ради з вимогою негайно ухвалили закон, який дозволить українцям вільно володіти вогнепальною зброєю.

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