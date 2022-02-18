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Міністр оборони виступив за легалізацію зброї для українців

Ольга Денисяка

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Міністр оборони Олексій Резніков виступає за ухвалення закону, який регулюватиме обіг зброї та легалізує її. Про це він заявив, відповідаючи на запитання нардепів у парламенті 18 лютого, повідомляє УП.

«Я переконаний, що це треба зробити. Тому що в Україні немає закону, який в принципі регулює обіг зброї. В нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український парламент нарешті прийме закон, в якому буде все внормовано», – заявив Олексій Резніков.

Раніше Резніков повідомляв, що є давнім прихильником легалізації зброї.

«Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно», – пояснював він інтерв’ю РБК-Україна.

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Як повідомляв Львівський портал, депутати Львівської міської ради ініціювали звернення до голови Верховної Ради з вимогою негайно ухвалили закон, який дозволить українцям вільно володіти вогнепальною зброєю.

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