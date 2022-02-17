Львівські депутати вимагають вільного володіння зброєю для українців

Депутати Львівської міської ради ініціюють звернення до голови Верховної Ради з вимогою негайно ухвалили закон, який дозволить українцям вільно володіти вогнепальною зброєю. Із відповідною ініціативою 17 лютого виступив секретар мерії Маркіян Лопачак, передає кореспондент Львівського порталу.

Секретар Львівської міськради наголосив, що вільне володіння зброєю – це забезпечення конституційного права кожного українця на самозахист. Втім реалізувати його громадяни не можуть.

Україна залишається єдиною державою в Європі, де обіг зброї регулює не окремий закон, а відомча інструкція, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ. Більше ніж десять років українці піднімали питання ухвалення Верховною Радою закону, який би врегулював відносини у цій сфері.

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Втім зараз, за словами Лопачака, у часи ймовірного вторгнення Росії українці залишаються фактично роззброєними.

«Вільне володіння зброєю – це забезпечення конституційного права кожного українця на самозахист. І це право має бути врегульовано законом. Адже просто абсурдно, що на восьмому році війни в умовах складної криміногенної ситуації та при загрозі повномасштабного московського вторгнення законослухняні громадяни залишаються фактично роззброєними перед злочинцями та окупантами. Українська нація вже довела свою зрілість спочатку на Революції Гідності, а потім – і на війні», – наголосив Лопачак.

Тому мерія Львова ініціює звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою негайно ухвалити законопроєкт №5708-1 «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю».

«Враховуючи складний історичний шлях, що пройшли наш народ і держава за останнє століття, досвід окупацій, геноцидів та національно-визвольної боротьби, а також позиціонування України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, вважаємо недопустимими тези МВС про «неготовність» суспільства користуватись законним правом на збройний самозахист. Нагадуємо, що це право було відібране у нашого народу більшовиками в 1920-х роках і дозволило окупаційній владі в подальшому здійснювати політику Голодомору та масових репресій. Події останніх років лише підтверджують зрілість українців як політичної нації, здатної протистояти намаганням окремих політсил встановити диктаторський режим на території України та змінити геополітичний курс всупереч волі народу. Абсурдним виглядає твердження про те, що громадянам, які не боялись із дерев’яними щитами йти під кулі спецпідрозділів все того ж МВС під час подій Революції Гідності, а потім, організувавши добровольчі батальйони, виступили на захист територіальної цілісності нашої держави проти регулярних підрозділів армії російського агресора, Українська держава забороняє носити зброю для захисту власного життя», – йдеться у зверненні.

Додамо, що зараз на розгляді Верховної Ради перебувають два проєкти законів щодо врегулювання обігу зброї:

«Про право на цивільну вогнепальну зброю» №5708 від 25.06.2021, внесений народним депутатом Фрісом І.П. та іншими (так званий «основний»), «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю» №5708-1 від 13.07.2021, внесений народними депутатами Шараськіним А.А., Заблоцьким М.Б. та іншими (так званий «альтернативний»).

Принциповою відмінністю між документами є відсутність в законопроекті №5708 положень, які б передбачали право громадян володіти і носити зброю саме з метою самозахисту. «Основний» законопроєкт залишає для цивільної зброї виключно нішу мисливського і спортивного інструменту, за носіння якого в спорядженому вигляді за межами мисливських угідь або стрільбищ передбачається кримінальна відповідальність.

Така позиція авторів законопроєкту не має чіткої аргументації і базується на суб’єктивному припущенні МВС щодо «неготовності» українців отримати право збройного самозахисту.

Депутати Львівської міськради вважають законопроєкт №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю» таким, що не відповідає вимогам часу та запитам суспільства, а також містить ознаки корупції та дискримінації громадян, характерні для авторитарних режимів.

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