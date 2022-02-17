Як на Львівщині відзначатимуть День Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. На Львівщині почнуть відзначати пам’ятну дату з 18 лютого. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Програма заходів:

18 лютого:

11:00 – акція «Ангели пам’яті» на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові.

15:00 – розмова «Про Євромайдан і Революцію Гідності» з професором УКУ, істориком Ярославом Грицаком у Центрі Шептицького (Львів, вул.Стрийська, 29 а, кампус УКУ). В межах відкритої лекції відбудеться відкриття тематичної фотовиставки «Ціна майбутнього».

19 лютого

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17:00 – відкриття фотовиставки Володимира Кліщевського «Майдан 2014. Люди та події» у міському палаці культури ім. Гната Хоткевича у приміщенні «Веранда Хоткевича».

20 лютого

17:00 – заходи з нагоди вшанування Дня Героїв Небесної Сотні на Личаківському кладовищі – поминальне богослужіння, покладання квітів.

18:00 – мистецька акція «Промені пам’яті» біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні

18:00 – гала-концерт української музики до Дня Героїв Небесної Сотні у Львівській національній опері.

18:00 – мистецько-музичний проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні «#Україна, Майдан, Пам’ятаємо!» у Львівському національному театрі ім. Марії Заньковецької. Перед початком концерту у фоє театру презентують виставку «Історії життя Героїв Небесної Сотні Львівщини» Львівського історичного музею.

18:00 – мистецько-музичний проєкт «REQUIEM пам’яті Небесної Сотні» у Львівській національній філармонії.

21 лютого

18:30 – лекція наукової співробітниці Музею Гідності у Львові Олени Чебелюк «Вирішальний день Майдану» (культурний простір «РадіоГараж», вул. Князя Романа, 6)

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