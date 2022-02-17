У Будинку воїна навчатимуть надавати першу домедичну допомогу

Медики Львівщини, представники Товариства Червоного Хреста домовилися відкрити школу першої домедичної допомоги у приміщенні Будинку воїна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Таку ініціативу озвучили під час засідання регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона» у четвер 17 лютого. Під час засідання медики обговорили питання загострення безпекової ситуації в Україні, консолідацію зусиль з військовими щодо оборони країни, вплив пандемії на здоров’я та якість життя українців.

Так, Будинок воїна, спільно з лікарським товариством запланували реалізувати проєкт, який буде корисним для кожної родини.

«З кожної квартири треба когось навчити основ домедичної допомоги на випадок нестандартної ситуації. Повинен бути стандарт і ми маємо пройти цей шлях. Львівщина може показати приклад такої програми для кожного. Треба створити умови й почати таке навчання», – зазначив голова Поважної Ради «Ордену Святого Пантелеймона» Василь Князевич.

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Голова Товариства Червоного Хреста України Уляна Стельмах розповіла, що школа першої долікарської допомоги при ТЧХ функціонує постійно.

«Зараз до нас з пропозиціями співпраці все частіше звертаються різноманітні організації. Ми готові проводити такі навчання, у нас є сертифіковані тренери, інструктори. Тренінги можуть тривати шість, дванадцять годин. Отримана інформація допоможе врятувати чиїсь життя» – сказала Уляна Стельмах.

Під час зустрічі учасники також обговорили військові ситуації, у яких медикам доводиться до останнього подиху рятувати життя побратимів. Таким відданим був 25-річний військовий медик Ігор Зінич. Посмертно Герой нагороджений Відзнакою «Орден Святого Пантелеймона».

Нагадаємо, також у Львові планують створити власний стрілецький полігон, аби проводити там навчання та збори територіальної оборони. Попередня локація, яку розглядають, – територія біля Грибовицького сміттєзвалища.

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