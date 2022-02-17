Сильний вітер у Львові повалив 15 дерев та пошкодив 13 дахів

У Львові через пориви сильного вітру, станом на 15:00 повелено 15 дерев та пошкоджено покрівлі на кількох об’єктах. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, негода повалила дерева у Львові на таких вулицях:

одне у Галицькому районі на вул. Кубанській;

два дерева у Сихівському районі на вул. Чукаріна, 18;

одне дерево у Залізничному районі на вул. Любінській, 101-Б;

два дерева у Личаківському районі на вул. Личаківській, 152 та вул. Шафарика, 14;

дев’ять дерев у Франківському районі на вул. Шкрібляків, 10, вул. Симоненка, 16, вул. Кульпарківській, 129, вул. Володимира Великого, 1, 37, вул. Айвазовській, 12, вул. Керамічній, 16 та вул. Науковій, 24.

«Комунальні служби оперативно працюють. Частину виявлених пошкоджень вже ліквідовано. Просимо мешканців бути обережними, адже, за прогнозами синоптиків, пориви вітру збережуться до кінця дня і можуть бути завтра також», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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Нагадаємо, сьогодні сильний вітер також пошкодив лінії електропередач, що стало причиною знеструмлення 162 населених пунктів на Львівщині.

Додамо, що на Львівщині оголосили штормове попередження. На наступні два дні у Львові та області прогнозують мокру та вітряну погоду – пориви сягатимуть до 17-22 м/с.

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