ОСТАННІ НОВИНИ

Сильний вітер знеструмив 162 населені пункти на Львівщині

Аліса Белей

|

У четвер, 17 лютого, сильний вітер пошкодив лінії електропередач, що стало причиною знеструмлення 162 населених пунктів на Львівщині. Про це йдеться на сторінці «Львівобленерго» у Facebook.

Так, станом на 10:00, через сильні вітри в ніч на четвер, 17 лютого, без світла залишились 162 населених пунктів (93 повністю і 69 частково). Також сильні пориви вітру до 25-30 м/с синоптики прогнозують і сьогодні вдень.

Внаслідок стихії знеструмлені 32 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 12 частково у:

  • Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська частково);
  • Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частково);
  • Центральному РЕМ (Жидачівська, Перемишлянська, Пустомитівська частково);
  • Західному РЕМ (Городоцька, Мостиська, Жовківська частково);
  • Східному РЕМ (Золочівська, Буська частково);
  • ЛМЕМ (Жовківська, Пустомитівська частково).

Ремонтні роботи тривають, до них залучили 223 працівників «Львівобленерго» та 78 одиниць техніки.

Реклама партнерів

Як повідомляє ЛОДА, 17-18 лютого на Львівщині – штормове попередження. Так, до кінця доби очікують місцями грози. А 18 лютого – пориви західного вітру 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця та в горах значна сніголавинна небезпека.

Зазначимо, що не можна наближатися на відстань менш ніж вісім метрів до місця обриву проводу лінії електропередачі. Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком» – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної та від землі та пересувайтеся дрібними ковзними кроками.

Про пошкоджені електромережі повідомляйте на номер 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно). За можливості організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади енергетиків.

При падінні дерев або гілок, травмуванні людей слід телефонувати до екстрених служб за телефонами: 101, 112 або 103.

Додамо, якщо у вас зникло світло, причину можна дізнатися на сайті енергетиків, на їхній гарячій лінії чи за допомогою чат-ботів за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал писав якої погоди чекати на Львівщині найближчими днями. Читайте за цим посиланням. Також львівські народні синоптики – бабаки Мишко і Маруся – напророкували цьогоріч ранню весну.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів