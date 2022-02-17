Сильний вітер знеструмив 162 населені пункти на Львівщині

У четвер, 17 лютого, сильний вітер пошкодив лінії електропередач, що стало причиною знеструмлення 162 населених пунктів на Львівщині. Про це йдеться на сторінці «Львівобленерго» у Facebook.

Так, станом на 10:00, через сильні вітри в ніч на четвер, 17 лютого, без світла залишились 162 населених пунктів (93 повністю і 69 частково). Також сильні пориви вітру до 25-30 м/с синоптики прогнозують і сьогодні вдень.

Внаслідок стихії знеструмлені 32 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 12 частково у:

Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська частково);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частково);

Центральному РЕМ (Жидачівська, Перемишлянська, Пустомитівська частково);

Західному РЕМ (Городоцька, Мостиська, Жовківська частково);

Східному РЕМ (Золочівська, Буська частково);

ЛМЕМ (Жовківська, Пустомитівська частково).

Ремонтні роботи тривають, до них залучили 223 працівників «Львівобленерго» та 78 одиниць техніки.

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Як повідомляє ЛОДА, 17-18 лютого на Львівщині – штормове попередження. Так, до кінця доби очікують місцями грози. А 18 лютого – пориви західного вітру 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця та в горах значна сніголавинна небезпека.

Зазначимо, що не можна наближатися на відстань менш ніж вісім метрів до місця обриву проводу лінії електропередачі. Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком» – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної та від землі та пересувайтеся дрібними ковзними кроками.

Про пошкоджені електромережі повідомляйте на номер 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно). За можливості організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади енергетиків.

При падінні дерев або гілок, травмуванні людей слід телефонувати до екстрених служб за телефонами: 101, 112 або 103.

Додамо, якщо у вас зникло світло, причину можна дізнатися на сайті енергетиків, на їхній гарячій лінії чи за допомогою чат-ботів за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал писав якої погоди чекати на Львівщині найближчими днями. Читайте за цим посиланням. Також львівські народні синоптики – бабаки Мишко і Маруся – напророкували цьогоріч ранню весну.

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