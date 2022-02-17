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Світлина Підгорецького замку увійшла в ТОП-10 конкурсу Вікіпедії

Ольга Денисяка

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Оголосили переможців фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки 2021». У ТОП-10 кращих світлин увійшла світлина Підгорецького замку на Львівщині, яку зробив фотограф Сергій Зисько. Про це йдеться у Facebook конкурсу.

У 2021 році на конкурс учасники подали понад 25 тисяч світлин та відео пам’яток культури України. Фотографії-переможці представлятимуть Україну на міжнародному етапі конкурсу, де будуть змагатися із переможцями з інших країн.

За оцінками журі переможцями стали:

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  • Перше місце – Катерина Поліщук, аерофото Ужгородського кафедрального собору;
  • Друге місце – Катерина Поліщук, аерофото Успенського собору у Харкові;
  • Третє місце – Андрій Шейко,  світлина церкви Різдва у селі Новобіла Луганської області;
  • Четверте місце – Сергій Демченко, світлина костелу святого Миколая у Києві;
  • П’яте місце – Сергій Зисько, світлина палацу у Підгірцях у Львівській області;
  • Шосте місце – Андрій Мозоль, світлина церкви святої Параскеви у селі Олександрівка Закарпатської області;
  • Сьоме місце – Олександр Мальон, аерофото залізничних кам’яних мостів у Ворохті Івано-франківської області;
  • Восьме місце – Вікторія Роговенко, світлина   «Базиліки 1935 року» у Севастополі
  • Дев’яте місце – Костянтин Брижниченко, аерофото Одеського національного академічного театру опери та балету;
  • Десяте місце — Сергій Зисько, панорама блакитної кімнати у палаці Самчики Хмельницької області.

Нагадаємо, минулого року переможцем в українській частині міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» стало дерев’яної церкви Святого Юрія у Дрогобичі.

Як повідомляв Львівський портал, Підгорецький замок потрапив  до британського каталогу «Покинуті палаци» про історичні будівлі світу, які зараз занепали.

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