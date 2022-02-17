На пожежі біля Львова постраждали двоє людей

У середу, 16 лютого, в селі Деревач пожежники винесли з полум’я 66-річну жінку та 43-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу надійшло 16 лютого близько 18:30. Загорівся цегляний житловий будинок в селі Деревач Львівського району.

Коли рятувальники прибули на місце, будинок був охоплений вогнем. У задимленому приміщенні знайшли 43-річного чоловіка та 66-річну жінку. Потерпілих винесли з будинку та передали медикам.

«Рятувальники зайшовши в будинок побачили в задимленому приміщенні на підлозі лежить чоловік, надзвичайники винесли постраждалого на свіже повітря та передали медикам. Повернувшись в задимлений будинок побачили жінку, якій одягнули рятувальний пристрій та винесли і передали медикам», – повідомляють рятувальники.

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Пожежу вдалося ліквідувати близько 19:00. Наразі правоохоронці встановлюють причину займання.

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