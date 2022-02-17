На Дрогобиччині судитимуть жінку, яка побила та пограбувала 80-річного дідуся

35-річну жительку Дрогобиччини судитимуть за розбійний напад на пенсіонера. Жінка побила дідуся та вкрала в нього 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділ інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Слідчі встановили, що у грудні минулого року 35-річна обвинувачена представилася працівницею газової служби та потрапила у будинок 80-річного пенсіонера в селі Дрогобицького району.

Жінка декілька разів вдарила пенсіонера дерев’яною колодою по голові та обікрала його. Загалом вона викрала понад 100 тисяч гривень та мобільний телефон.

Проти обвинуваченої порушули кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 (Застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 12 років за ґратами та конфіскація майна.

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Наразі досудове розслідування завершили, справу скерували до суду.

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