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Мешканця Львівщини судитимуть за незаконно спиляні смереки в лісі

Аліса Белей

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До суду скерували справу щодо 22-річного мешканця Стрийського району. Чоловіка звинувачують в незаконній вирубці лісу на понад чверть мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, 22-річний чоловік торік у грудні в лісовому масиві на території села Тухля Стрийського району за допомогою ланцюгової бензопили незаконно спиляв смереки.

Завдані збитки оцінили у близько 27 тисяч гривень. Тепер 22-річного місцевого мешканця звинувачують у незаконній порубці (ч. 1 ст. 246 КК України).

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Якщо вину доведуть, то обвинуваченому загрожує до шести місяців позбавлення волі. Справу вже скерували до суду.

Нагадаємо, нещодавно до суду скерували справу щодо ще одного мешканця Стрийського району. Чоловіка звинувачують в незаконній вирубці лісу на 24 тисячі гривень.

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