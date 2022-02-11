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27-річного мешканця Стрийщини судитимуть за незакону вирубку лісу

Ольга Денисяка

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До суду скерували справу щодо 27-річного мешканця Стрийського району. Чоловіка звинувачують в незаконній вирубці лісу на 24 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у листопаді минулого року в лісовому масиві, що розташований на території Бескидського лісництва ДП «Славське лісове господарство» обвинувачений бензопилою незаконну зрубав дерев на понад 24 тисячі гривень.

27-річного чоловіка звинувачують у незаконній порубці (ч. 1 ст. 246 КК України). Якщо вину доведуть, то обвинуваченому загрожує до шести місяців позбавлення волі. Справу вже скерували до суду.

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