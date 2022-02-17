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Мешканець Львівщини змайстрував сховище в авто, щоб потайки перевезти техніку

Аліса Белей

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На Львівщині митники викрили чоловіка, який віз із Польщі контрабанду комп’ютерної техніки. Чоловік сховав її у спеціально облаштованому сховищі всередині автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Нові комп’ютери Apple iMac вартістю понад 400 тисяч гривень намагався перевезти з Польщі в Україну 24-річний мешканець Львівщини. Водія мікроавтобуса Mercedes Sprinter із прихованим вантажем викрили співробітники пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне».

Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор». Однак під час поглибленого огляду його авто митники спільно з прикордонниками виявили сім нових комп’ютерів Apple iMac 24.

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Техніка, орієнтовною вартістю 400 тисяч гривень була захована у відсіку між кабіною та салоном, який власник машини завбачливо «обшив» листами деревоволокнистої плити.

За цим фактом митники склали протокол за ч. 1. ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Товар тимчасово вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, Львівський портал писав, як гарантувати безпечне доставлення придбаних за кордоном товарів за місцем призначення та яке існує обмеження по вазі й вартості товарів. Читайте детальніше за цим посиланням.

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