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Лісничі нагадують про штрафи за зривання першоцвітів

Анастасія Диняк

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Лісничі закликають мешканців Львівщини не зривати першоцвіти. Та нагадують, що штрафи за їх зривання чи продаж від 1700 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, з наближенням весни починається щорічне полювання на першоцвіти, які зривати заборонено. У Львівській області зустрічаються підсніжники, проліски, цибуля ведмежа, конвалія, вовчі ягоди та інші різновиди ранньоквітучих рослин, які стають способом заробітку кожної весни.

Щорічно у період березня та квітня в Україні знищують до двадцяти мільйонів першоцвітів, занесених до Червоної книги.

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«Перші весняні квіти напоюють нектаром комах, годують пилком і насінням птахів та інших мешканців лісу. Квіти лікують птахів і тварин. Збирання первоцвітів не дає можливості рослинам утворити насіння. Зірвати стеблину з трьома первоцвітами означає знищити 45-60 насінин. А це відсутність нових рослин», – пояснюють лісничі ДП «Рава-Руське ЛГ».

Розмір штрафу за зривання чи продаж ранньоквітучих рослин становить від 1 700 до 3 655 гривень.

Нагадаємо, минулого року задля збереження ранньоквітучих рослин на території Львівської області провели операцію «Первоцвіт-2021». Екологи спільно з правоохоронцями проводили рейди місцями продажу квітів, які занесені до Червоної книги.

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