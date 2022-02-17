Лісничі нагадують про штрафи за зривання першоцвітів

Лісничі закликають мешканців Львівщини не зривати першоцвіти. Та нагадують, що штрафи за їх зривання чи продаж від 1700 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, з наближенням весни починається щорічне полювання на першоцвіти, які зривати заборонено. У Львівській області зустрічаються підсніжники, проліски, цибуля ведмежа, конвалія, вовчі ягоди та інші різновиди ранньоквітучих рослин, які стають способом заробітку кожної весни.

Щорічно у період березня та квітня в Україні знищують до двадцяти мільйонів першоцвітів, занесених до Червоної книги.

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«Перші весняні квіти напоюють нектаром комах, годують пилком і насінням птахів та інших мешканців лісу. Квіти лікують птахів і тварин. Збирання первоцвітів не дає можливості рослинам утворити насіння. Зірвати стеблину з трьома первоцвітами означає знищити 45-60 насінин. А це відсутність нових рослин», – пояснюють лісничі ДП «Рава-Руське ЛГ».

Розмір штрафу за зривання чи продаж ранньоквітучих рослин становить від 1 700 до 3 655 гривень.

Нагадаємо, минулого року задля збереження ранньоквітучих рослин на території Львівської області провели операцію «Первоцвіт-2021». Екологи спільно з правоохоронцями проводили рейди місцями продажу квітів, які занесені до Червоної книги.

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