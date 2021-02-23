На Львівщині розпочалось «полювання» на продавців первоцвітів

На території Львівщини стартувала операція «Первоцвіт-2021», у межах якої екологи спільно з правоохоронцями проводитимуть рейди місцями продажу квітів, які занесені до Червоної книги. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівської області.

Екологи наголошують: щовесни в Україні починають масово зривати і продавати первоцвіти, які занесені до Червоної книги: підсніжники, білоцвіти, шафран Гейфеля тощо. Це призводить до знищення цілих популяцій рідкісних рослин.

«Масовий збір на продаж квітконосів рідкісних рослин призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях – до повного пригнічення насіннєвого поновлення. Крім цього, дуже часто первоцвіти знищуються з кореневою частиною, що призводить до фізичного знищення популяцій. За сезон в результаті незаконного збору для подальшої реалізації знищується велика кількість підсніжника білосніжного, білоцвіту весняного, шафрану Гейфеля, рябчика шахового, проліска дволистого, сону широколистого», – йдеться у повідомленні.

Відтак екологи разом із правоохоронцями, представниками Державної лісової охорони та активістами розпочали на Львівщині рейди, під час яких шукатимуть порушників, що зривають і продають рідкісні первоцвіти. Посилити такий контроль мають й районні адміністрації.

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Зазначимо, що згідно з законодавством, всі незаконно зрізані первоцвіти та букети з них вилучають. Також конфіскації підлягають і доходи, отримані від продажу цих рослин. Кошти скеровують у місцеві фонди охорони навколишнього середовища.

Спійманий порушник змушений буде заплатити штраф – від 49 до 62 грн за одну зірвану рослину. Водночас передбачений ще один штраф розміром від 1700 до 3655 грн передбачений за порушення порядку придбання чи збуту первоцвітів.

Екологи закликають мешканців Львівщини берегти рідкісні весняні квіти, які хижацьким способом знищують заради фінансової вигоди, а також пропонує місцевим органам виконавчої влади прийняти відповідні рішення щодо охорони червонокнижних рослин, заборони торгівлі ними на ринках та поза їхніми межами.

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