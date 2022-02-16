Президентський рейтинг: розрив між Зеленським та Порошенко скорочується

Якби вибори президента України відбувались найближчим часом, то найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський. Однак, його відрив від Петра Порошенка, що посідає 2 місце, скоротився – до 3,3%. Про це свідчать результати опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології 20-21 січня.

За чинного Президента України готові проголосували 25,1% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці лідер партії «Європейська солідарність»– Петро Порошенко, з показникамом 21,8% респондентів.

Різниця в підтримці кандидатів – понад похибку, тобто, формально В. Зеленський посідає перше місце, П. Порошенко – друге.

Третю сходинку у рейтингу посідає Юлія Тимошенко. За неї свій голос готові віддати 11,8% опитаних.

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Слідом ідуть Ю. Бойко–8,3%, Д. Разумков – 7,2%, Є. Мураєв – 6,5%, І. Смешко – 6,1%, В. Гройсман – 4,8% та О. Ляшко –3,9%. Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Таким чином, рейтинг Зеленського в порівнянні з початком грудня знизився на 2%, а в Порошенка навпаки – зріс на 2,1%, але ця різниця – в межах соціологічної похибки.

Тільки у рейтингу Юрія Бойка спостерігається статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу у порівнянні із груднем 2021 роком.

До слова, соціологічне дослідження тривало з 5 до 13 лютого 2022 року, методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Участь в опитуванні взяли 2000 респондентів віком від 18 років.

Похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв Львівський портал, якщо б вибори Президента України відбувались наприкінці січня, то 23,5% виборців віддали б свій голос за Володимира Зеленського, майже 21% – за Петра Порошенка, близько 12% – за Юлію Тимошенко, по 9% – за Ігоря Смешка та Юрія Бойка.

Фото: КМІС