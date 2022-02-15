У Львові збудують хірургічний корпус «Охматдиту»

В межах програми «Велике будівництво» на Львівщині реконструюють військовий госпіталь у Винниках та побудують хірургічний корпус дитячої лікарні «Охматдит». Про це Львівському порталу повідомили в управлінні капітального будівництва Львівської ОДА.

Відтак Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи та Львівська обласна дитяча лікарня «Охматдит» увійшли до переліку об’єктів в межах програми «Велике будівництво». Ці медзаклади планують відновити впродовж наступних чотирьох років.

На обласну лікарню у Винниках чекає масштабна реконструкція центрального дев’ятиповерхового корпусу та відділень. Передбачена також його добудова, оновлення стаціонарного корпусу на 500 ліжок та закупівля нового медобладнання. Крім того, перед лікарнею збудують вертолітний майданчик для безперешкодного транспортування екстрених пацієнтів.

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Водночас дитяча лікарня «Охматдит» отримає новий хірургічний корпус. Це має бути сучасна лікарня з різними корпусами та відділеннями: екстреної медичної допомоги, анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії новонароджених, недоношених та дітей раннього віку, раннього дитинства, голови та шиї, а також реабілітації.

Зокрема, в корпусі Центру медицини дитинства розташують 250 ліжок, серед них – 225 стаціонарних та 25 інтенсивної терапії, а також готель для батьків. Крім того, в «Охматдиті» з’явиться вертолітний майданчик.

Наразі відбулися тендери на виготовлення проєктно-кошторисної документації по цих двох об’єктах. За півтора місяці планують отримати робочий проєкт.

«Весь подальший процес будівництва залежатиме від якісно зробленої проєктно-кошторисної документації. Саме тому, на стадії робочого проєкту ми повинні врахувати кожну деталь, аби відреконструйований та збудований об’єкти відповідали європейським стандартам та вимогам з безбар’єрності в Україні», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Нагадаємо, нещодавно у межах проєкту програми «Польща-Білорусь-Україна» дитяча лікарня «Охматдит» отримала понад 650 тис євро на модернізацію.

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Фото: ЛОДА