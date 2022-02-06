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Львівська лікарня ОХМАТДИТ отримала 650 тисяч євро на оновлення

Ольга Денисяка

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У межах проєкту програми «Польща-Білорусь-Україна» лікарня ОХМАТДИТ отримала понад 650 тис євро на модернізацію. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня ОХМАТДИТ взяла участь у спільному проєкті з Мазовецькою лікарнею у Польщі. Проєкт провели для підвищення доступності медичних послуг в області сучасної хірургії.

У межах проєкту медики ОХМАТДИТ» та Мазовецької спеціалізованої лікарні ім. Юзефа Псарського у м. Остроленка (Мазовецьке воєводство, Республіка Польща) обмінялися досвідом, зокрема, напрацювали нові методики малоінвазивних втручань в урології, хірургії, отоларингології та дитячій гінекології.

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Окрім того, у ОХМАТДИТі вдалося відремонтувати актову залу, а також облаштувати центр телемедицини. Важливим є також те, що тепер з операційної кімнати можна буде вести прямі трансляції.

Загальний бюджет проєкту склав 1 541 762 євро грантових коштів. Окрім того, залучено власний внесок польської лікарні у розмірі 81 508 євро та львівської лікарні ОХМАТДИТ – 72 667 євро.

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко зазначив, що за підсумками проекту лікарня ОХМАТДИТ отримала 654 тисячі євро фінансування.

«Проєкт реалізують у межах програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». За підсумками реалізації проєкту ми отримали фінансову підтримку для лікарні ОХМАТДИТ в сумі 654 044 євро.  Наші лікарі пройшли практичні курси у Польщі, а польські медики – у Львові. Цей обмін досвідом є дуже важливий, бо лікарі діляться практичними моментами в роботі», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Довідково:

Програма транскордонного співробітництва «Польща-Україна-Білорусь» упродовж сімнадцяти років підтримує процеси розвитку на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України шляхом співфінансування різноманітних проєктів. Усі проєкти, що фінансуються в рамках Програми, є некомерційними та сприяють покращенню якості життя жителів східної Польщі, західної України та Білорусі. Три країни-учасниці утворили спільні та національні інституційні структури, які керують впровадженням Програми.

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