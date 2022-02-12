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Сотні львів’ян вчилися стріляти на другому військовому вишколі

Оксана Попович

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У суботу, 12 лютого, на території Львівського стрілецького стенду відбувся другий масштабний вишкіл. Сотні львів’ян опановували важливі навички для виживання в умовах війни. Про це повідомив кореспондент Львівського порталу.

Другий масштабний вишкіл для цивільного населення від Штабу оборони Львівщини пройшов в рамках кампанії «Не панікуй! Готуйся!».

Відтак, сотні львів’ян долучилися до занять на території Львівського стрілецького стенду на вулиці Єрошенка, 3. Готувалися до виживання в умовах війни на шести локаціях.

Зокрема, вчилися стріляти, вести ножовий бій, надавати першу медичну допомогу та розбиратися у вибухонебезпечних предметах.

Також львів’яни дізналися як поводитися в умовах надзвичайних ситуацій та познайомилися із основами тактики.

У Штабі оборони Львівщини зазначають, що такі вишколи будуть проводитися регулярно. До занять можуть долучитися люди різного віку, статі та професій, які хочуть навчитися виживання в умовах військової загрози.

А для тих, хто відвідав перший вишкіл 5 лютого, вже готують наступний, більш поглиблений вишкіл, який попередньо відбудеться 19 лютого.

Зазначимо, що організація «Штаб оборони Львівщини» є громадською ініціативою ГО «Національний Корпус», і не належить до Збройних сил України, як офіційний штаб оборони, ні до органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 5 лютого у Львові відбувся масштабний вишкіл для цивільного населення. У ньому взяли участь понад пів тисячі людей. На п’ятьох локаціях львів’яни отримували теоретичні та практичні знання, які стануть у пригоді в надзвичайних ситуаціях і за можливого воєнного загострення.

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Фото: Львівський портал

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