На Стрітення ПЦУ молитиметься за Україну

Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній благословив на свято Стрітення Господнього, 15 лютого, у всіх храмах піднести посилені молитви за Україну, за наших воїнів, за перемогу правди й справедливий мир. Про це Митрополит повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Митрополит Епіфаній зазначив, що у час неспокою та загрози розгортання повномасштабної війни з боку Росії ми не повинні боятися, давати страху чи паніці заволодіти нашими серцями.
За його словами, цієї загрози не слід недооцінювати, і тому ми, як народ, повинні бути готовими дати відсіч супротивнику, якщо він все ж таки наважиться, порушуючи закони Божі та людські, примножити свої злочини, якщо наважиться від прихованої війни, яку Москва веде проти України вже восьмий рік поспіль, перейти до війни відкритої.
«Правда – на нашому боці, на боці українського народу, який бореться за свій дім і свою землю, а не за чуже, бореться за свободу, а не за поневолення. А там де правда – там Божа допомога і перемога. І хоча ми готові до спротиву агресії та будемо боронити свою землю – нашою метою є не війна, а мир. Мир не в окупації та рабстві, в яких ми вже перебували протягом століть нашої історії, але мир справедливий», – додав він.
Предстоятель Православної Церкви України підкреслив, що перемога над агресором і досягнення справедливого миру неможливі без Божої допомоги та без молитви.
«Тому як Предстоятель Православної Церкви України благословляю 15 лютого, у свято Стрітення Господнього, у всіх храмах піднести посилені молитви за Україну, за перемогу правди та справедливий мир, за наших воїнів. Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!», – йдеться у повідомленні.
Тексти молитов за Україну, за наших воїнів, за перемогу правди й справедливий мир можна прочитати за цим посиланням.
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Фото – з мережі Інтернет
Аліса Белей