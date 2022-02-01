В ПЦУ розповіли, як не впасти духом під час хвороби

Під час недуги страждає не лише наше тіло. Нерідко хворий та його близькі падають духом і навіть зневірюються. У Православній Церкві України розповіли, що робити, аби цього не сталось.

В ПЦУ кажуть, що протягом останніх двох років постійно моляться за здоров’я українців та за захист людства від коронавірусу – хвороби, яка вже стала гнітючою буденністю.

Митрополит Епіфаній, який сам нещодавно поборов Covid-19, відзначив, що недуга «робить вразливішою і душу».

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«Одужавши від коронавірусної хвороби, хочу сердечно подякувати усім тим, хто турбувався про моє здоров’я, підносив молитви та надсилав щирі побажання одужання. А також висловити слова підтримки усім тим, хто нині веде боротьбу із коронавірусом. Це справді страшна недуга, адже ослабивши тіло, вона робить вразливішою й душу», – написав на своїй сторінці у Facebook повідомив Епіфаній.

Відтак у ПЦУ дали кілька настанов українцям, як не впасти духом під час хвороби:

Не бійтеся

Страх знесилює, а зневіра веде до падіння. У страху людина здатна чинити так, як ніколи би не вчинила без нього: відступатися від власних цінностей, зраджувати своїм ідеалам, переступати Божі заповіді.

Людина відчуває страх, коли відчуває загрозу, з якою вона не зможе впоратися сама. «Не бійся, бо Я з тобою» (Іс. 41: 10), – говорить Господь. Пам’ятайте, що ви не самі, і Господь завжди з вами. Він підтримає вас і спрямує.

Моліться

Відверта розмова з Богом зміцнює людину у миті найбільших переживань і найбільшого болю. Завжди радіти, безперестанно молитися та за все дякувати – до цього закликає апостол Павло.

У радості, молитві та вдячності людина найбільш сильна. Адже у цих трьох діях вона завжди спирається на Господа: радіючи його присутності у своєму житті, спілкуючись із ним у молитві та дякуючи за все, що він дає.

Спілкуйтеся з важливими для вас людьми

Коронавірус здатен позбавити нас можливості зустрічатися одне з одним, але йому не під силу відняти в нас можливості технічного прогресу. Зараз ми можемо спілкуватися за допомогою засобів зв’язку, у соцмережах, отримувати підтримку від близьких, друзів, тих, кого любимо, і людей, яким ви небайдужі.

Любов має зміцнюючу силу, і спілкуючись із тими, хто любить нас і кого любимо ми, ми стаємо сильнішими духовно і фізично.

Знаходьте приводи для радості

«Радійте завжди в Господi, i ще кажу: радійте», – навчає апостол Павло. Радість протистоїть страху і знищує його, у радості ми стаємо сильнішими, у тому числі у боротьбі з хворобою. Це не просто, але можливо та реально.

Ми можемо радіти найменшим дрібницям: сонячному промінню й чистому небу серед зими, лапатому снігу за вікном, трохи кращому самопочуттю після лихоманки. І завжди маємо пам’ятати, що у нас уже є найбільша причина для радості – Господь із нами по всі дні, до кінця віку (Мф. 28: 20).

Пам’ятайте про те, ким ви є та для чого живете

Зберігайте вірність своїм цінностям та ідеалам. Під час хвороби ми слабшаємо тілом, і через це дух теж стає вразливим. Так легко відійти вбік, а у декого з’являється спокуса зрадити себе і того, в кого віриш, адже навіть може здатися, що все втратило сенс.

Але не похитнувшись, не здавшись, ми станемо тільки сильнішими і з Божою допомогою та його підтримкою йтимемо далі, пам’ятаючи цей досвід.

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