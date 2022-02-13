Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неоднозначністю суддівських балів та прикрими технічними «ляпами» на самому фіналі, повідомляє Львівський портал.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 відбувся у суботу, 12 лютого. За квиток на міжнародний пісенний конкурс боролися вісім учасників: гурт Cloudless, Michael Soul, гурт Our Atlantic, Barleben, Roxolana, гурт Kalush Orchestra, Wellboy та Alina Pash.

Ведучими дійства стали Маша Єфросиніна й Тимур Мірошниченко. А от суддівську колегію представляли співачки Тіна Кароль та Джамала і представник член правління Суспільного Ярослав Ладигін.

Так, першим запалював сцену закарпатський електронний рок-гурт Cloudless. Драйвові хлопці представили пісню «All be alright», яка розповідає про неідеальність світу та віру в краще. Проте перший млинець пішов нанівець, адже рокерам завадили виступити на повну технічні проблеми. Тож гурту дали можливість ще раз заспівати після номерів решти семи конкурсантів.

Наступним демонстрував свої вокальні здібності білоруський співак Michael Soul, який презентував журі драматичну композицію «Demons». Високо оцінила талант співака Джамала, однак зазначила, що презентована пісня заслабка для такого харизматичного виконавця.

Третім на сцену вийшов інді-поп гурт Our Atlantic. Вусаті хлопці занурили слухачів у «Мою любов». Проте ця любов була дещо жорстока, адже пісня в іронічній формі розкриває гостру соціальну тему фізичного насильство та аб’юзу.

Надалі у фіналі виступав співак Barleben. Він увірвався до Нацвідбору останнім, зайнявши місце дискваліфікованого співака Laud за раніше оприлюднену пісню. Barleben принципово не співає російською, тому на відборі представив баладу «Hear My Words», яка розповідає про вікове та духовне зростання.

Потужно увірвалися в ефір українські репери Kalush Orchestra. Гурт зірвав оплески зали хіп-хоп виконанням пісні з фольклорними мотивами «Стефанія». Композицію лідер гурту Олег Псюк присвятив матері, адже зізнався, що в дитинстві у нього були складні стосунки з батьками.

Молода співачка зі Львова Roxolana презентувала на сцені композицію «Girlzzzz». Через пісню виконавиця хотіла заявити, що ніхто не має права глузувати з неї чи нав’язувати свої шаблони та бачення. Однак, співачка дещо невпевнено почала свій виступ. Ймовірно, викластися на 100% завадило хвилювання.

Силу села демонстрував неординарний співак Wellboy, виконавець хітів «Гуси» та «Вишні». Цього разу Wellboy у жовтогарячому образі представив пісню «Nozzy Bossy», яка розповідає про простих босоногих людей, які відчувають за собою силу землі. Від журі Wellboy отримав жменю критики за об’єктивізацію жінок та вирок, що ця пісня суто внутрішній продукт.

Зі сльозами на очах виконувала тужливу композицію «Тіні забутих предків» співачка родом із Закарпаття Alina Pash. Зал вибухнув оваціями після виступу, а Джамала високо оцінила концертний номер, відзначивши енергетику молодої вокалістки.

Додамо, що перед фіналом відбору Alina Pash опинилася в епіцентрі скандалу, бо під час війни їздила до Москви та літала із РФ до окупованого Криму. Відповідно з умовами Нацвідбору, такі дії мали завадити вокалістці надалі брати участь у конкурсі.

Загалом в ході прямої трансляції фіналу Євробачення організатори допустили низку технічних «ляпів». Так, під час виступу Cloudless раптово пропав звук, а ведучий Тимур Мірошніченко кілька разів не міг правильно озвучити бали. Тож судді вручну підбивали підсумки, адже таблиця результатів також ніяк не з’являлася на екрані.

У підсумку найменше балів від журі отримали Cloudless та Michael Soul, а найбільше суддям сподобався виступ Wellboy та Alina Pash. Водночас глядачі частково погодилися із суддівським антирейтингом і найменше балів віддали Michael Soul та Our Atlantic. А ось найвище українці оцінили Kalush Orchestra та Alina Pash. Після зведення суддівських балів та голосування глядачів переможницею Нацвідбору Євробачення 2022 стала Alina Pash.

Однак, плутанина в озвученні результатів обурила фронтмена Kalush Orchestra, який програв Alina Pash з невеликим відривом. На Instagram-сторінках виконавця та сторінках його фан-зони почали з’являтися відео, у яких Kalush вимагає від організаторів показати роздруківку з балами від глядачів. Роздруківку реперу не надали, тож він запідозрив організаторів у фальсифікації голосів.

Нагадаємо, господарем цьогорічного Євробачення-2022 є місто Турин в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня, два півфінали –10 та 12 травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.