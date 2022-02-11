У Львові облаштовують два нові громадські простори

У Львові облаштовують ще два затишні куточки для відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі – у сквері на вулиці Грабовського та у парку «Підгори». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, у сквері на вулиці Грабовського, що розташований у самому центрі міста, посеред комплексу оборонних споруд «Цитадель», вже встановили лавки, урни, частково розчистили територію від чагарників, підрізали кущі та дерева.

Також виклали плиткою центральну алею у сквері, облаштували доріжки. З настанням тепла у сквері мають докласти частину бордюрів, полагодити пошкоджені доріжки.

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У парку «Підгори», що на розі вулиць Личаківської – Бахматюка, виконано першу чергу робіт, передбачених проєктом. Тут вимостили бруківкою дві доріжки, встановили кілька нових лавок та смітник.

На черзі, відповідно до проєкту, – новий спортмайданчик з гумовим покриттям, встановлення вуличних тренажерів, облаштування зони дитячих та юнацьких розваг.

«Велика команда проєкту, до якої входять і громадські активісти, і архітектори, і просто небайдужі мешканці, хочуть перетворити парк на комфортне місце для сімейного відпочинку. Щоб тут могли відпочивати та молодь, і батьки з дітьми, і літні люди», – зазначили у департаменті міської агломерації ЛМР.

Нагадаємо, як писав Львівський портал у сквері на вулиці Зеленій у Львові хочуть облаштувати громадський простір зі скейт-зоною. Територію планують осучаснити та перетворити на місце активного дозвілля молоді.